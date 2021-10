C'è Massa dopo il "caso" Pisacane. 2 precedenti con Roma e Napoli: un pari e un successo per 4-2

Toccherà a Davide Massa il fischietto per Roma-Napoli, sfida in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Due i precedenti diretti dell'arbitro della sezione di Imperia: il più recente è l'1-1 del San Paolo dell'ottobre del 2018, l'altro, nella stagione precedente, finì 4-2 per la Roma sempre in casa del Napoli.

Per la Roma, in totale, sono 20 le gare arbitrate da Massa: 8 vittorie, l'ultima contro la Juventus nel maggio del 2019 (2-0), 8 anche i pareggi e 4 sconfitte, con la più recente che coincide anche con l'ultima gara giallorossa, in ordine cronologico, il 3-1 in casa del Torino. Polemiche non sono mancate con Massa: fu infatti il motivo della furia di Fonseca al termine dell'1-1 col Cagliari nell'ottobre del 2019, conseguenza del gol annullato a Kalinic per presunto fallo su Pisacane. Dopo quell'episodio, passò un anno e mezzo prima che Massi tornasse ad arbitrare la Roma.

Col Napoli un bilancio nettamente migliore: 15 vittorie in 21 incontri totali, oltre a 2 pari e 4 sconfitte. L'ultima sfida arbitrata è la sconfitta in casa dell'Inter per 1-0 nel dicembre scorso.

