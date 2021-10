Bodo Glimt-Roma: Karsdorp non convocato per la trasferta norvegese (VIDEO)

Alla vigilia della Juventus, come confermato da Josè Mourinho nel post partita, Rick Karsdorp era stato in dubbio fino all'ultimo per un problema fisico. Il terzino olandese ha poi giocato la gara dello Stadium, ma non prenderà parte alla trasferta norvegese di Conference League contro il Bodo Glimt, in programma domani. Insieme a lui out Zaniolo e i lungo degenti Spinazzola e Smalling. Il difensore inglese, inoltre, all'uscita da Trigoria dopo la rifinitura, si è intrattenuto all'esterno con alcuni tifosi.