FOCOLARI: "Zaniolo è un patrimonio, va gestito nel migliore dei modi" - AGRESTI: "Non deve forzare la mano"

Alla vigilia del ritorno in campo della Roma, impegnata in Conference League contro il Bodo Glimt, nell'etere romano fa ancora discutere la sconfitta di Torino: "La Roma è stata defraudata a Torino contro la Juventus. È stata una farsa questa partita, è oggettivo", il pensiero di Augusto Ciardi.

Stefano Agresti, invece, si concentra sulla situazione legata a Zaniolo: "Deve essere preservato per sé stesso. Dovrebbe avere la forza lui stesso di non forzare la mano, anche se capisco la sua impazienza."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma è stata defraudata a Torino contro la Juventus. È stata una farsa questa partita, è oggettivo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ci sono tre giocatori della Roma che alzano il braccio per indicare che è fallo nel momento in cui Cuadrado stoppa il pallone con il braccio. Non è mai involontario quello stop (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi dispiace molto per Zaniolo. Questi rallentamenti sono pesanti perché la sua struttura fisica dovrebbe avere continuità, è quello che gli manca (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo preoccupa tutti, lascia tutti in apprensione. Lo vedi giocare e ti rendi conto del potenziale che ha. È come una macchina di Formula 1, fa il giro più veloce però poi non arriva mai a fine gara. Bisogna gestirlo nel migliore dei modi perché è un patrimonio. Deve essere forte psicologicamente perché è dura, questa cosa ti potrebbe distruggere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo deve essere preservato per sé stesso. Dovrebbe avere la forza lui stesso di non forzare la mano, anche se capisco la sua impazienza. Non è facile mettersi alle spalle due anni di inattività, ha grande voglia ma dovrebbe dire “ok aspetto e gioco solo quando sto bene” (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)