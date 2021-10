La Roma lancia la campagna abbonamenti, Abraham sorride anche in Nazionale: "Club giallorosso la scelta giusta"

"Per innamorarsi ancora": la Roma compie un ulteriore passo verso la normalità, anche nel calcio, e lancia la campagna abbonamenti 2021/22 al via da domani alle 11.00. Pellegrini e Cristante raggiungono con l'Italia il 3° posto in Nations League superando il Belgio 2-1, Tammy Abraham invece ieri ha segnato con la maglia dell'Inghilterra: "Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta giusta".

Infine, rinnovi in stand-by in casa giallorossa: come trapela dalla rassegna stampa, i discorsi sono rinviati, a parte il contratto di Darboe, a fine stagione.

INGHILTERRA, ABRAHAM: "ROMA LA SCELTA GIUSTA. PUNTO AI MONDIALI" (VIDEO)

IL TEMPO - LA ROMA CONGELA I RINNOVI

LA REPUBBLICA - CASO ZALEWSKI: CODICE ETICO SOCIAL NEI NUOVI CONTRATTI

AS ROMA: DA DOMANI ALLE 11 AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

GAZZETTA.IT - DALLA JUVE ALLA JUVE: ROMA, CALAFIORI TORNA TITOLARE DOVE HA ESORDITO (E VINTO)

SERIE A FEMMINILE, MILAN-ROMA 1-1: PRIMO PAREGGIO PER LE GIALLOROSSE

NATIONS LEAGUE, ITALIA-BELGIO 2-1: AZZURRI AL 3° POSTO. 70' PER PELLEGRINI, CRISTANTE IN CAMPO NELLA RIPRESA

