Italia-Belgio: Pellegrini titolare dal primo minuto. Cristante parte dalla panchina (FOTO)

L 'Italia di Mancini si prepara scendere in campo contro il Belgio, per la finale del terzo quarto posto della Nations Legue. Nonostante la sconfitta contro la Spagna il tecnico azzurro vuole tornare subito alla vittoria e manda in campo i suoi giocatori migliori. Tra questi c'è anche il nome di Lorenzo Pellegrini, capitano e calciatore della Roma di Mourinho, che nella semifinale contro la squadra di Luis Enrique ha siglato il gol che aveva riaperto la partita. Partirà dalla panchina Bryan Cristante.