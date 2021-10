Dalla Juve alla Juve: Roma, Calafiori torna titolare dove ha esordito (e vinto)

In attesa della fine della sosta per le Nazionali la Roma continua a lavorare in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica allo Stadium. I giallorossi in questo campo hanno vinto solo una volta, il primo agosto 2020, quando Fonseca e Sarri scelsero di mandare in campo tutte seconde linee. Tra queste c'era anche Riccardo Calafiori, che esordì nel massimo campionato italiano procurando il rigore del 2-1 e siglando un gran gol, poi annullato, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A distanza di 14 mesi ora il terzino giallorosso, convocato con la Nazionale Under 21, avrà ancora l'occasione di partire titolare e stupire tutti. Vina tornerà in Italia solo il giorno prima della gara e difficilmente Mourinho lo manderà in campo, visto quanto accaduto con il Sassuolo in cui il giocatore era apparso stanco. Toccherà a Calafiori la fascia sinistra, dove vuole tornare a stupire e incantare i tifosi con un'altra grande partita allo Stadium dove ha iniziato la propria carriera in giallorosso.

