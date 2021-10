As Roma: al via da domani alle 11 la campagna abbonamenti. Curve a 235 euro

"Per innamorarsi ancora", così la Roma lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22. Dopo la pandemia torna la possibilità di abbonarsi, e il club giallorosso non sta a guardare. Come fa sapere la società, domani alle 11 sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione.

Questi i prezzi: Curve a 235 euro, Distinti Sud a 325, Parterre Tevere Nord a 355, Parterre Tevere Sud a 425, Tribuna Tevere Sud e Nord intorno ai 500 euro, Tevere Top centrale a 629, mentre la Monte Mario costerà 689 euro.

Ecco quanto si legge sul sito del club:

"Per innamorarsi ancora”! È un passaggio di “Voglia di stringersi un po’”, uno tra cori più amati dai romanisti, ad accompagnare il ritorno allo Stadio Olimpico degli abbonati!"

A partire da 14€ per partita, sono 17 i match inclusi nell’abbonamento 2021-22 (15 gare di Serie A, più le rimanenti 2 del Group Stage di Uefa Europa Conference League).

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

QUANDO ACQUISTARE IL TUO ABBONAMENTO

La vendita degli abbonamenti inizierà lunedì 11 ottobre alle ore 11:00.

RINNOVO ABBONAMENTO:

Fino alle ore 11:00 di giovedì 14 ottobre, gli abbonati Serie A 2019-20 potranno rinnovare l’abbonamento, confermando il loro posto se disponibile oppure scegliendo un nuovo posto (anche all’interno di altri settori).

NUOVO ABBONAMENTO:

Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati Serie A 19-20, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento.

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 14 ottobre, tutti i posti non confermati dagli Abbonati verranno liberati e resi disponibili per l’acquisto.

DOVE ACQUISTARE

On-line: evita le code! Rinnova o acquista il tuo nuovo abbonamento comodamente dal tuo pc e/o smartphone. A partire da questa stagione, sarà possibile rinnovare fino a un massimo di 4 abbonamenti contemporaneamente tramite la nuova funzione Prelazione Multipla e inoltre puoi effettuare il pagamento tramite carta di credito, PayPal e, novità assoluta, con bonifico bancario on-line.

Stadio Olimpico: per facilitare l’acquisto AS Roma comunica l’apertura di un punto vendita speciale presso lo Stadio, all’inizio di viale delle Olimpiadi (Orario d’apertura: da lunedì a domenica 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00)

Contact Center AS Roma (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100% e Abbonamenti aziendali) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:30-18:30).

