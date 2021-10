Serie A Femminile, Milan-Roma 0-0: segui in tempo reale. Match al via (VIDEO)

Torna in campo la Serie A Femminile. Incontro ostico per la Roma di mister Alessandro Spugna, che far visita al al Milan, che occupa il terzo posto in classifica. In caso di vittoria le giallorosse agguanterebbero le rossonere, sebbene una partita in meno per le capitoline.

IL TABELLINO

MILAN: Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Andersen, Adami, Grimshaw Bergamaschi; Thomas, Giacinti, Boquete. A disp.: Stapelfeldt, Korenciova, Jane, Rizza, Fedele, Longo, Tucceri Cimini, Miotto, Cortesi

All. Maurizio Ganz

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Greggi, Thaisa; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone. A disp.: Soffia, Bernauer, Ghioc, Baldi, Lazaro, Pacioni, Pettenuzzo, Vigliucci, Bergersen.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Pascarella Assistenti: Barberis - El Filali. Quarto Ufficiale: Ferrieri Caputi

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo:

5' - Ci prova Glionna che crossa sul secondo palo per Serturini che fa una sponda verso il centro trovando Di Guglielmo, il cui tiro è però centrale.

1' - Match al via

PREPARTITA

11:35 - La Roma è arrivata in questo momento al centro Vismara: tra meno di un'ora l'inizio del match