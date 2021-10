Inghilterra, Abraham: «Roma la scelta giusta, punto ai Mondiali» (VIDEO)

ITV - «È stata una bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive». Tammy Abraham commenta così la vittoria dell'Inghilterra con Andorra, nel match che ha segnato il suo ritorno in campo con la maglia della selezione dei 'Tre Leoni'.

Ritorno in campo con un bel gol in spaccata. «Sancho mi aveva detto all'intervallo che avrebbe cercato di tagliare sulla destra per trovarmi in area, dovevo farmi trovare pronto e l'ho fatto», ha proseguito l'attaccante giallorosso, più che entusiasta di aver ritrovato la maglia dell'Inghilterra dopo le sue belle prestazioni in Serie A: «Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta giusta. Spero che questo sia solo l'inizio, continuerò a spingere».

Un pensiero anche ai Mondiali 2022. «Ovviamente ero deluso quando la scorsa estate sono stato escluso dalla rosa per gli Europei, ma ora gioco ogni settimana e posso continuare a migliorare. E' difficile restare in questa rosa - conclude Abraham - , ma spero di esserci».

? "I was disappointed to miss out [on Euro 2020] but I'm playing every week now and hopefully I can keep performing. This is a tough squad to get in to - hopefully I can remain in it!"

