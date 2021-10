Da Zaniolo a Mancini passando per Veretout e Cristante, scatta l'ora dei rinnovi. Parla Abraham: «Con Mou imparato più ora che in tutta la vita»

Campionato fermo e nazionali che per larga parte ancora devono scendere in campo. E a Trigoria scatta il rompete le righe. Mourinho ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra dopo la seduta di oggi. Si tornerà al lavoro lunedì prossimo, con lo Special One che spera di riavere in gruppo Zaniolo, che anche oggi si è allenato a parte (out l'infortunato Smalling). Il centro sportivo giallorosso sarà però teatro di altre mosse decisive per il futuro della Roma. Dopo Lorenzo Pellegrini, ieri in gol nel ko azzurro contro la Spagna e lanciato per una maglia da titolare nella finalina di Nations League, scatta l'ora dei rinnovi. A Trigoria Pinto ha incontrato l'agente di Mancini e Cristante, anche il procuratore di Veretout ha aperto al prolungamento. Ma la priorità è il contratto di Zaniolo, con la trattativa che può entrare nel vivo la prossima settimana.

Dalle prossime settimane la Roma potrebbe ritrovare ancora più pubblico allo stadio, dopo l'ok del Governo alla riapertura degli impianti al 75%. Dall'Inghilterra intanto torna a parlare Tammy Abraham, che spende belle parole per Mourinho.

