Girandola di rinnovi in casa Roma: si discute per Veretout, Mancini, Cristante. E per Zaniolo si entra nel vivo all'inizio della prossima settimana

LR24.IT - Per la Roma si preannuncia un autunno caldissimo in chiave mercato, almeno per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Con la telenovela Lorenzo Pellegrini giunta ad un lieto fine - il capitano ha da qualche giorno prolungato il proprio accordo con il club giallorosso fino al 2026, legandosi praticamente a vita alla squadra della sua città -, Tiago Pinto avrà ora tempo di dedicarsi alle altre situazioni in sospeso. La girandola dei rinnovi dovrebbe riguardare senza dubbio Jordan Veretout, il cui agente ha oggi dichiarato di essere in contatto con la società per trovare un nuovo accordo per il suo assistito. E poi ci sono le situazioni di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, con l'agente dei due oggi a Trigoria per un colloqui con il general manager giallorosso.

E poi c'è Nicolò Zaniolo: il gioiellino del '99, che in queste ore sta approfittando della pausa di 3 giorni concessa da Josè Mourinho per fare ritorno in Liguria dalla sua famiglia, è legato alla Roma da un contratto che vedrà la sua naturale scadenza nel 2024. Il tempo per rinnovare c'è, ma il club vuole blindare il suo pezzo pregiato. Ecco perché subito dopo la partita di Conference League tra Roma e Cska Sofia dello scorso 16 settembre il suo agente, Claudio Vigorelli, ha incontrato Tiago Pinto per un primo approccio proprio sul rinnovo del giocatore. Previsto un nuovo vertice tra il procuratore ed il General Manager all'inizio della prossima settimana, ma una cosa è certa: il numero 22 è in cima alla lista dei prossimi rinnovi di contratto.