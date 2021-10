Calciomercato Roma: a Trigoria l'agente di Mancini e Cristante. Incontro con Pinto per il rinnovo del difensore (FOTO)

Qualcosa si muove: dopo l'annuncio del rinnovo di Lorenzo Pellegrini, in casa Roma tutto sembrerebbe lasciar intendere che quello del numero 7 non sarà l'unico prolungamento di contratto ad essere discusso in questo periodo. Come testimoniato da uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel pomeriggio è passato per Trigoria Andrea Riso, agente fra gli altri di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Un ulteriore indizio sul fatto che il club giallorosso stia pian piano lavorando a sistemare i contratti in sospeso, come da indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

E c'è chi dà per già avvenuto un incontro tra il procuratore e Tiago Pinto: è il sito dell'emittente radiofonica a raccontare di un summit tra Riso e il General Manager giallorosso. Al vaglio le questioni inerenti in particolare al rinnovo di Gianluca Mancini.

