Calciomercato Roma, ag. Veretout: "Stiamo lavorando al rinnovo con Tiago Pinto. Mourinho è un valore aggiunto"

CALCIOMERCATO.IT - Dopo la firma di Lorenzo Pellegrini, è ancora tempo di rinnovi in casa Roma. Questa volta è il turno di Jordan Veretout, come ha riferito lo stesso Mario Giuffredi, agente del centrocampista francese, ai microfoni del sito specializzato sul calciomercato:

“Ci stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini. Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è solo un valore aggiunto”.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE