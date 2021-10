FOCOLARI: "L'addio di Fienga chiude l'era Pallotta" - BALZANI: "Dai Friedkin solo scelte 'alla Mourinho'"

Ieri si è materializzato l'addio di Guido Fienga, ormai ex amministratore delegato della società, sostituito da Pietro Berardi, nuovo Corporate Ceo scelto direttamente da Dan e Ryan Friedkin. Anche nell'etere romano la separazione con Fienga è l'argomento del giorno: Furio Focolari sottolinea come con questo addio si sia "completamente chiusa un'epoca", secondo Francesco Balzani "tutte le figure che i Friedkin hanno scelto sono "alla Mourinho". Francesco di Giovambattista si sofferma invece sulle voci di mercato "Zakaria a zero sarebbe un buon colpo".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Berardi? Questi sono ruoli istituzionali, non so che incidenza possa avere sulle questioni tecniche. Mercato? Serve un centrocampista di interdizione, non credo che in questo momento possa servire un difensore (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Si è chiusa completamente un'epoca per la Roma, i Friedkin sapevano che ci sarebbe stato un periodo di transizione, come accade nelle grandi aziende non si azzera subito il vecchio managment. Credo che Fienga abbia gestito molto bene la transizione tra le due società. Zakaria? Non è Xhaka... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma a gennaio interverrà sicuramente sul centrocampo. Zakaria? Può essere una soluzione, ma è presto per dire se ci possono essere sviluppi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutte le figure che i Friedkin hanno scelto sono "alla Mourinho". Adesso manca solo farlo per la squadra... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zakaria? A parametro zero sarebbe un buon colpo (FRANCESCO DI GIOVAMBATISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)