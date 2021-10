PIETRO BERARDI: chi è il nuovo Corporate Ceo della Roma?

LR24.IT - Cambio dirigenziale importante in casa Roma. È finita dopo circa 8 anni, infatti, la storia con Guido Fienga, che lascia la carica di Ceo del club giallorosso. Al suo posto Pietro Berardi, manager tra i più affermati in ambito internazionale e con un illustre curriculum.

47 anni, laureato all'Università Bocconi, inizia il suo percorso come analista finanziario in "Generali Assicurazioni", in Sud America. Dopo aver conseguito un master in Gestione d'Impresa a Boston, prosegue la carriera presso la "Royal Dutch Shell" in Europa, prima di trasferirsi nel settore dell’automotive: per oltre 15 anni ricopre ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per "Fiat Chrysler" che per "Nissan". Nel 2008 diventa direttore dell'area marketing di "Magneti Marelli", di cui nel 2011 ne diventa vice-presidente per il Nord America. All'inizio del 2020, infine, viene nominato Presidente e CEO di "Pirelli", sempre in Nord America.

Ora la nuova avventura chiamata Roma: "Tutti conoscono il profondo legame che l'AS Roma ha con la città, una delle più grandi al mondo: farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione"