Trigoria: Zaniolo ancora a parte. Terapie per Smalling

Prosegue a Trigoria il lavoro dei giocatori della Roma rimasti a casa durante questa sosta per le nazionali. I giallorossi sono scesi in campo per iniziare a preparare il big match del 17 ottobre, nel quale la Roma di José Mourinho dovrà affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Lavoro a parte per Nicolò Zaniolo, alle prese con il risentimento muscolare che gli ha impedito di rispondere alla convocazione di Roberto Mancini, soltanto terapie invece per Chris Smalling, del quale il tecnico portoghese dovrà fare a meno per alcune settimane.