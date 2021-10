-2 all'Empoli, Spinazzola scalpita: "Non si molla". E sul mercato spunta Winks

La Roma si è subito rialzata dopo il derby ed ha vinto in Conference League. Nel match di ieri, i giallorossi si sono imposti in casa dello Zorya Luhansk per 0-3 grazie alle reti di El Shaarawy, Smalling e Abraham. Intanto i Friedkin hanno effettuato un altro finanziamento da 25 milioni di euro per iniettare liquidità nelle casse della Roma. Dopo la trasferta di ieri, i giocatori sono tornati a Trigoria e si sono divisi nei consueti gruppi post partita. Tra questi c'è anche Spinazzola, che sta continuando a lavorare per ritornare al top. Infine il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha commentato la mancata convocazione di Zaniolo.

