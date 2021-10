FOCOLARI: "Darboe mi ricorda Giannini" - FELICI: "L'effetto Mourinho non si è ancora visto sul campo"

All'indomani del match di Conference League Zorya-Roma, finito 0-3 per i giallorossi con i gol di Stephan El Shaarawy, Chris Smalling e Tammy Abraham, l'etere romano commenta la reazione della squadra allenata da Mourinho. Uno dei temi del giorno è la prestazione di Ebrima Darboe, che a Furio Focolari ricorda "il principe Giannini, passaggi brevi e precisi, è sempre nel punto giusto" e che secondo Roberto Pruzzo "può dare una mano a questa Roma. Non è veloce, ma è sempre lucido nelle giocate".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Darboe non ha ritmi altissimi, ma è sempre lucido nelle giocate. Può dare una mano a questa Roma, a centrocampo c'è assoluto bisogno di alternative. Pellegrini diventa il collante ideale di questa squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Darboe ha superato l’esame a pieni voti. Non mi hanno sorpreso le esclusioni di Diawara e Villar, Mourinho sa come comportarsi e sa quale deve essere la rotazione dei giocatori. Vincere in Europa fa sempre bene e non è mai un'impresa facile (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi è piaciuto lo spirito della Roma, che non sta snobbando la competizione. Darboe mi è piaciuto, è un giocatore semplice ma per certi versi mi ricorda Giannini, passaggi brevi e precisi, sempre in mezzo al campo nel punto giusto, può dare veramente una mano. È evidente che Mourinho si fidi più di lui che di Villar o Diawara (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’Empoli gioca in ripartenza, è la partita perfetta per capire se Mourinho vorrà ancora rischiare qualcosa a centrocampo o se metterà mano al disequilibrio in mezzo al campo. È una partita difficile, da non sottovalutare. È un buon test, anche perché la Roma è tornata a casa stanotte, c’è sempre un po’ di stanchezza (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’effetto Mourinho ancora non lo abbiamo visto, almeno quello che immaginavo io, un effetto dirompente e clamoroso, lui ha cambiato molte cose dalla comunicazione all’organizzazione interna ed alla professionalità della squadra, quello che non abbiamo visto è l’effetto sul campo a livello di gioco (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

A Cristante bisognerebbe mettergli 9 in pagella perché sta facendo gli straordinari, non salta mai una partita. Nota di merito per Darboe che ha fatto due bellissimi passaggi filtranti ma aspettiamo un po’ prima di farlo diventare un ‘campione’ come si è fatto lo scorso anno per esempio con Villar (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tutto questo entusiasmo per il successo in Conference non lo capisco. Per la Roma ieri è stata una sgambata che ha portato via molte energie. Alcune scelte di Mourinho non le capisco, Cristante non può giocare sempre. Villar e Diawara non giocano mai, mi chiedo se Mourinho non stia creando anche un danno economico al club (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dalle prossime partite di cartello si vedrà l’incidenza o meno di Mourinho sulla squadra anche perchè ad oggi i risultati sono in linea con quello che si era programmato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)