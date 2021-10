Trigoria: seduta in palestra per chi ha giocato ieri

Ritorno al lavoro a Trigoria già all'indomani della trasferta in casa dello Zorya, con il calendario di campionato che vedrà la Roma ospitare l'Empoli domenica alle 18 all'Olimpico. Consueta divisione in gruppi post partita tra chi ha giocato ieri, che ha svolto un lavoro in palestra, e chi è subentrato nella ripresa o non ha proprio partecipato al match.

