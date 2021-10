Altro finanziamento dei Friedkin: già speso mezzo miliardo di euro

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non passa mese in cui i Friedkin non mettano mano al portafoglio per iniettare liquidità nella Roma. CIn attesa del cda che approvi il bilancio dell’esercizio 2020/21, il club ha pubblicato il resoconto finanziario mensile richiesto dalla Consob sin dai giorni del cambio di proprietà ed emerge che i texani hanno effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci per 25 milioni di euro. Con questo nuovo intervento l’investimento totale dei Friedkin tocca quota 273,3 milioni in appena tredici mesi, che se si vanno a sommare ai 199 milioni pagati a Pallotta per l’acquisto delle quote della società vanno a sfiorare il mezzo miliardo di euro complessivo. In virtù dei versamenti sale anche l’indebitamento finanziario netto consolidato, che al 31 agosto 2021 era pari a 379,9 milioni. Ieri inoltre è stato approvato il bilancio dell’Inter, che chiude in profondo rosso, superando il «record» della Juventus. I bianconeri avevano registrato un segno meno da 209,9 milioni negli scorsi giorni, mentre i conti dei nerazzurri evidenziano una perdita di 245,6 milioni. Una cifra mai raggiunta da nessuna società calcistica italiana.