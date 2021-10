I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy 'il più concreto', Darboe 'il prototipo del centrocampista che servirebbe'

Buona anche la seconda, per la Roma, in Conference League. In casa dello Zorya la squadra di Murinho riscatta il ko nel derby. Lo fa sulle ali di Stephan El Shaarawy, capace di sbloccare il match: "Gli bastano 7' per trovare il quarto gol stagionale. Il più concreto dell’attacco" (Il Tempo). Bene anche Chris Smalling che torna titolare e bagna il raddoppio: "Serata di ordinaria amministrazione lì dietro, soprattutto per un centrale navigato come Chris. Mancini è a riposo, allora tocca a lui far male di testa agli avversari.£ (Il Romanista)

Prima da titolare anche per Ebrima Darboe, che non fa rimpiangere Veretout e risulta tra i migliori: "Al 7' dei suoi primi minuti in stagione manda in gol El Shaarawy. Gioca da piccolo prototipo del centrocampista che servirebbe: agile, bravo a chiudere gli spazi e a cercare passaggi intelligenti. Deve irrobustirsi, Josè lo aspetta" (Il Messaggero). In gol anche Tammy Abraham: "In 3 minuti prende prima un palo e poi sigla il 3-0. Impatto devastante sulla partita" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6,28

Ibanez 6,07

Smalling 6,57

Kumbulla 6,07

Calafiori 6,28

Cristante 6,14

Darboe 6,93

Perez 5,71

Pellegrini 6,21

El Shaarawy 6,86

Shomurodov 5,64

Abraham 6,78

Diawara 6,07

Zaniolo 6,21

Villar ng

Mayoral ng

Mourinho 6,57





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Ibanez 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 6

Cristante 6

Darboe 7

Perez 5,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5,5

Abraham 6,5

Diawara 6

Zaniolo 6

Villar ng

Mayoral ng

Mourinho





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Ibanez 6,5

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 6,5

Cristante 6

Darboe 7

Perez 5,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 5,5

Abraham 7

Diawara 6

Zaniolo 6,5

Villar ng

Mayoral ng

Mourinho 6,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Ibanez 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 6

Cristante 6

Darboe 7

Perez 6

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6

Abraham 7

Diawara 6,5

Zaniolo 6

Villar ng

Mayoral ng

Mourinho 7





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Ibanez 6

Smalling 7

Kumbulla 6,5

Calafiori 6,5

Cristante 6,5

Darboe 7

Perez 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 7

Shomurodov 5,5

Abraham 7

Diawara 6

Zaniolo 6

Villar 5

Mayoral 5,5

Mourinho





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Ibanez 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 6

Cristante 6

Darboe 6,5

Perez 5,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 7

Shomurodov 5,5

Abraham 7

Diawara 6

Zaniolo 6,5

Villar NG

Mayoral NG

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Ibanez 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 7

Cristante 6,5

Darboe 7

Perez 6

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6

Abraham 6,5

Diawara 6

Zaniolo 6

Villar 6

Mayoral 6

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Ibanez 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Calafiori 6

Cristante 6

Darboe 7

Perez 5,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5,5

Abraham 6,5

Diawara 6

Zaniolo 6

Villar ng

Mayoral ng

Mourinho 6,5