Italia, Mancini: "Zaniolo non ha pagato il gestaccio nel derby, ma deve fare attenzione. L'esclusione è per scelta tecnica"

A margine della conferenza stampa nella Sala Giunta del Coni nel forum 'Stili di vita scorretti: l'alleanza tra medicina e sport' il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato anche del giallorosso Nicolò Zaniolo: «Zaniolo non ha pagato il gestaccio nel derby anche se penso che debba fare attenzione a certe cose. La scelta è stata solo tecnica, lui è giovane e sarà importante per la nostra nazionale». Il 22 romanista non rientra tra i convocati dell'Italia per il match di Nations League contro la Spagna.