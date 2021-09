Italia, Cristante e Pellegrini convocati per la semifinale di Nations League contro la Spagna. Out Mancini, El Shaarawy e Zaniolo (FOTO)

L'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo la prossima settimana per disputare la semifinale della Nations League. Contro ci sarà la Spagna e la possibilità di accedere alla finale della competizione Fifa. Il tecnico azzurro ha diramato nella serata di oggi l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di mercoledì 6 ottobre in cui, tra gli altri, figurano anche i due giocatori della Roma Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Questo l'elenco completo dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).





(figc.it)

