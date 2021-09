Incontro ok per il rinnovo di Pellegrini, Spinazzola assicura: "In gruppo a fine novembre". Fienga chiede "tempi all'altezza" del progetto stadio

Torna nuovamente, con le elezioni comunali alle porte, al centro della Roma il tema stadio. Il Ceo Fienga chiede "dal nuovo sindaco, chiunque sia, che i tempi di approvazione siano all'altezza di un progetto così ambizioso e importante non solo per i nostri tifosi ma per l'intera comunità" e Maurizio Costanzo fa sapere che "l'Ostiense è la zona individuata dalla società".

Giornata importante anche sul fronte Lorenzo Pellegrini: è andato in scena un incontro positivo tra il Gm Tiago Pinto e il suo entourage per il rinnovo, manca l'accordo definitivo ma si tratta. Leonardo Spinazzola, invece, ai box per infortunio, fissa i tempi di recupero: "A fine novembre torno in gruppo, questo non significa giocare ma respirare la squadra".

