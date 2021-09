Roma, incontro positivo tra Tiago Pinto e gli agenti di Pellegrini per il rinnovo

Lorenzo Pellegrini è ormai il leader in mezzo al campo della Roma e, per questo motivo, la società giallorossa sta accelerando per il suo rinnovo di contratto, che permetterà di eliminare la clausola rescissoria. È in corso infatti l'incontro tra gli agenti del giocatore e Tiago Pinto, nel quale si dovranno limare gli ultimi dettagli in vista della firma finale sul nuovo contratto, che dovrebbe garantire al capitano della Roma uno stipendio vicino a quello di Tammy Abraham.

Anche il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio conferma la notizia dell'incontro tra gli agenti di Pellegrini e la società giallorossa, che stando alle ultime informazioni sarebbe stato positivo. Non si è ancora arrivati a stilare l'accordo definitivo, a causa delle cifre richieste dal capitano della Roma, ma la sensazione è che tutto si possa risolvere al meglio nei prossimi giorni visto il clima disteso e la centralità del giocatore nel progetto di José Mourinho.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE