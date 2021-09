CIARDI: "Niente di casuale nella vittoria col Sassuolo" - AGRESTI: "Mourinho ha portato personalità e voglia" - ORSI: "Non esageriamo, non era difficile migliorare rispetto a Fonseca"

Ancora distinta l'eco della vittoria all'ultimo respiro della Roma sul Sassuolo, e le voci dell'etere romano si concentrano sul cambiamento di mentalità dei giallorossi rispetto all'ultima stagione e sulla reazione dell'ambiente. "Negli ultimi 10 anni non avevo mai visto un Olimpico così", l'impressione di Roberto Pruzzo, mentre per Augusto Ciardi "non c'è niente di casuale nella vittoria della Roma".

"Mourinho ha portato personalità, voglia di vincere e convinzione in tutta la squadra", è invece l'opinione di Stefano Agresti.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mourinho ti coinvolge, negli ultimi 10 anni non avevo mai visto un Olimpico così (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il boato e l'entusiasmo che c'è allo stadio quando viene annunciato il nome di Moourinho, mi ricorda quello che succedeva con Totti (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Possiamo metterci la mano sul fuoco: non c'è niente di casuale in quello che è successo negli ultimi 20 minuti di partita col Sassuolo. Durante la sosta delle nazionali si è provato tutti i giorni a scardinare la difesa avversaria con 2 punte, 2 esterni e sfruttando le seconde palle. Guarda caso il gol della Roma arriva su schema e con uomini provati e riprovati nelle ultime settimane. E questo a qualcuno che lavora dentro la Roma è piaciuto molto... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Migliorare Fonseca non era difficile, ora non dobbiamo esagerare con Mourinho. Bravo Totti a non esaltare Zaniolo, serve continuità per lui (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Totti dice che Zaniolo deve dimostrare tutto. Il ragazzo deve maturare e fare attenzione a ciò che succede fuori dal campo. Detto dall'ex capitano della Roma è un consiglio fondamentale per la sua carriera, visto che Totti ha dimostrato già da giovane di essere un serio professionista fuori e dentro il campo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Mourinho ha portato personalità, voglia di vincere e convinzione in tutta la squadra. Lui è diverso rispetto a prima, ma riesce ad essere comunque efficace. La sua grande forza è l'empatia che riesce a creare con l'ambiente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non è solo un uomo di calcio, e questo è un valore aggiunto per tutti (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Totti ha ribadito ciò che è ormai sotto gli occhi di tutti: Pellegrini è cresciuto e sta completando il suo percorso di maturazione sotto la guida di Mourinho. Il numero 7 è un Capitano all’altezza dei suoi predecessori romani (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)