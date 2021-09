FOTO - Mourinho: cena con la squadra per festeggiare le 1000 panchine

Il post Roma-Sassuolo continua. La Roma festeggia Josè Mourinho, che con la partita di domenica scorsa ha tagliato il traguardo delle 1000 panchine da allenatore professionista. La squadra giallorossa si ritrova a cena insieme per celebrare lo Special One, un'idea che stando alle indiscrezioni sarebbe partita direttamente dai giocatori, con il tecnico giallorosso che ha accettato di buon grado. Intorno alle 20 i giocatori si sono ritrovati nel ristorante scelto per i festeggiamenti, in zona Aurelia.

? Cena di squadra #asroma per festeggiare le 1000 panchine di mister #Mourinho in zona Aurelia. Il gruppo arriva alla spicciolata poco prima delle 20

pic.twitter.com/xPvjhvQihp