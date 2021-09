Roma-CSKA Sofia: arbitra Nyberg. Nessun precedente con i giallorossi

Resa nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Roma e CSKA Sofia - appuntamento a giovedì 16 settembre alle 21 allo Stadio Olimpico -: fischietto a Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Il quarto uomo sarà invece Victor Wolf. Nessun precedente per il direttore di gara con i giallorossi, che non ha mai arbitrato, più in generale, una squadra italiana. Prima volta, con l'arbitro trentaduenne, anche per i bulgari del CSKA Sofia.