VIDEO - 3 giorni al Sassuolo, Mou ritrova tutti i nazionali fatta eccezione per Vina. Sospiro di sollievo per Zaniolo: nessuna lesione

Si avvicina il terzo impegno di campionato della Roma, che domenica dovrà vedersela con il Sassuolo. Sospiro di sollievo in casa giallorossa per quanto riguarda Nicolò Zaniolo: gli esami strumentali effettuati sul classe '99 non hanno evidenziato lesioni.

Tutti i calciatori della Roma convocati con le rispettive nazionali, fatta eccezione per Matias Vina, sono poi tornati a disposizione di Josè Mourinho.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, FISSATO PER LA PROSSIMA SETTIMANA L'INCONTRO PER IL RINNOVO DI PELLEGRINI

URUGUAY, VINA RECUPERA DALL'INFORTUNIO: IL GIALLOROSSO POTREBBE SCENDERE IN CAMPO CONTRO L'ECUADOR

AS ROMA, UBER EATS DIVENTA OFFICIAL FOOD DELIVERY PARTNER DEL CLUB

TRIGORIA: SEDUTA PERSONALIZZATA PER TUTTI I GIALLOROSSI. RIENTRATI I NAZIONALI, OUT SOLO VINA

ZANIOLO, NELLE PROSSIME ORE ESAMI STRUMENTALI ALLA COSCIA

ROMA-SASSUOLO: ULTIMI 1000 BILGIETTI DISPONIBILI

MOURINHO: IL TECNICO GIALLOROSSO SCEGLIE CASA AI PARIOLI

SPINAZZOLA, GIORNO NUMERO 67 DI RIABILITAZIONE: LAVORO IN VASCA PER IL TERZINO

VIDEO - TRIGORIA: PIOGGIA DI SELFIE PER ABRAHAM TRA L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24