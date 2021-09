Calciomercato Roma, fissato per la prossima settimana l'incontro per il rinnovo di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini, giocatore e capitano della Roma, si prepara a firmare un nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime stagioni. Come confermato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, il numero 7 della rosa di José Mourinho ha in programma un incontro la prossima settimana con la società giallorossa. Stipendio da 3 milioni a stagione più uno di bonus e, soprattutto, rimozione della clausola da 30 milioni.

Confirmed! #ASRoma and the agent of Lorenzo #Pellegrini will meet on the next week to close the contract extension. Ready a salary by €3M net/year + 1M of bonuses. The release clause by €30M will be deleted. #transfers https://t.co/Fae9pqsuNx

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 9, 2021