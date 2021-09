ORSI: "Il Sassuolo non è pericoloso come l'anno scorso" - BALZANI: "A gennaio il centrocampista arriverà"

Nella settimana che vedrà la Roma tornare in campo le discussioni radiofoniche si focalizzano sull'avversario di giornata: "La Roma domenica può vincere. Il Sassuolo non ha più la stessa forza e pericolosità dell'anno scorso", sostiene Fernando Orsi. "Ibanez per caratteristiche potrebbe essere il difensore giusto per marcare Raspadori", aggiunge Stefano Agresti.

Francesco Balzani, invece, pensa al mercato di gennaio: "Il centrocampista arriverà, il suo valore dipenderà dalle cessioni".

Nonostante gli infortuni in casa Roma i sostituti per la gara di domenica contro il Sassuolo ci sono. A sinistra c’è Calafiori, che è sempre un Nazionale Under 21. A centrocampo ci sono Veretout e Cristante che stanno bene, mentre i centrali sono rimpiazzabili visto il possibile rientro di Smalling. Pellegrini potrebbe essere della partita, ma qualora non ci fosse le alternative non mancano. Il Sassuolo può contare su giocatori come Raspadori, che è in fiducia, e Berardi che è molto pericoloso. I neroverdi sono un avversario da tenere sott’occhio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma domenica può vincere. Il Sassuolo mi è sembrata una squadra poco concreta sotto porta. Ha cambiato pochi giocatori, ma non ha più la stessa forza e pericolosità dell'anno scorso (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ibanez per caratteristiche potrebbe essere il difensore giusto per marcare Raspadori, che è in fiducia dopo le gare con l’Italia e sotto porta rischia di diventare pericoloso per la Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non dobbiamo dare per scontato che Abraham giochi sempre con la stessa intensità, quindi avere l'alternativa di Shomurodov in panchina potrebbe essere un bene anche per alimentare la competizione. Ritenendo Eldor il primo cambio di Tammy, a sinistra se non dovessero esserci Pellegrini e Zaniolo rimetterei El Shaarawy, nella speranza di rilanciarlo e renderlo una delle nuove certezze di questa stagione (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non c'è nella rosa della Roma una vera e propria alternativa sulla trequarti. L'unico giocatore vero che poteva subentrare al posto di Pellegrini era Pastore. Probabile che domenica si sposti Mkhitaryan dietro Abraham e resta il dubbio su chi verrà schierato a sinistra. Io non escluderei neanche l'avanzamento di Cristante con l'ingresso di un altro centrocampista (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma riesce a vendere Diawara o Villar a gennaio, secondo me può puntare a qualcosa in più di Zakaria. Il centrocampista arriverà, il suo valore dipenderà dalle cessioni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Azmoun? Al momento attuale non capisco a cosa possa servire alla Roma. Se arriva a 0 e sistemi Mayoral allora sì, ma non è una priorità. La priorità della Roma è il centrocampista (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)