Mourinho: il tecnico giallorosso sceglie casa ai Parioli

Sembrava dovesse trasferirsi a Palazzo Taverna, ma la dimora romana di Josè Mourinho sarà altrove. Come aveva anticipato "La Repubblica" qualche mese fa, il tecnico giallorosso si trasferirà in un attico nel quartiere Parioli, che diventa dunque a forti tinte giallorosse, dato anche Dan Friedkin l'ha scelta come zona di residenza. Lo stesso Maurizio Costanzo, advisor esterno del club con focus sulla questione stadio, vive lì ormai da tempo.

Avevo clamorosamente sbagliato casa. Ma di pochi metri, via... #romapariolina https://t.co/3uZtM1qq0D — Matteo Pinci (@matteopinci) September 9, 2021