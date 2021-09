José Mourinho in questi giorni si trasferirà a Palazzo Taverna, la dimora storica scelta nel cuore di Roma. È cinto da mura, protetto da torri, con un servizio di guardiania h.24. L’accesso principale è da via Monte Giordano, Mourinho ha a disposizione un autista della società per andare tutti i giorni a Trigoria.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA MEWS ORIGINALE