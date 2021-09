Trigoria: allenamento alle 16 con i nazionali escluso Viña

Verso il ritorno della Serie A nel weekend che vedrà la Roma affrontare il Sassuolo allo stadio Olimpico, la squadra si allenerà a Trigoria oggi pomeriggio alle 16. José Mourinho ritroverà i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali (ad eccezione dell'uruguaiano Matias Viña), Mkhitaryan, Kumbulla, Zaniolo, Cristante e Amadou Diawara, rientrato ieri dalla Guinea dopo il colpo di Stato nel Paese.

Da valutare le condizioni di Mancini e Pellegrini, reduci da fastidi fisici accusati nel ritiro dell'Italia, mentre oggi è prevista la prima seduta totalmente in gruppo per Chris Smalling.

LR24

? Seduta #Trigoria ore 16

? Di rientro dopo impegni nazionali di ieri #Mkhitaryan #Kumbulla #Zaniolo

?? Anche per #Diawara prima seduta

?? Solo #Vina ancora in nazionale

? Da valutare #Mancini #Pellegrini

? Prevista 1a seduta totalmente in gruppo per #Smalling#asroma ???

— laroma24.it (@LAROMA24) September 9, 2021