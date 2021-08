La Roma è arrivata a Siviglia. Karsdorp: "Con Mourinho sta nascendo qualcosa di nuovo". Ufficiale la presentazione all'Olimpico il 14 agosto

La Roma conclude la seconda parte della propria preparazione in Portogallo e si sposta in Spagna, dove nella giornata di domani scenderà in campo alle ore 22 contro il Betis Siviglia. Può sorridere José Mourinho, che nell'ultimo allenamento di questa mattina all'Algarve ha potuto contare su tutti gli uomini a propria disposizione. Nel frattempo è stata ufficializzata una nuova amichevole in vista della prossima stagione contro il Raja Club Athletitc tra le mura dello stadio Olimpico il 14 agosto. Prima uscita ufficiale davanti ai propri tifosi per gli uomini giallorossi.

In mattinata intanto ha parlato il terzino giallorosso Rick Karsdorp del ritiro svolto fino a questo momento, degli obiettivi della prossima stagione e della sua visione dello Special One. "Avevo voglia di far vedere chi ero qui a Roma. Però c'è stato questo interessamento dell'Atalanta, che si era rivolta al club e mi aveva richiesto. Ma poi, insieme con la società, abbiamo deciso di continuare il nostro rapporto, ho anche rinnovato il contratto. I fatti parlano: volevo giocare, e ci sono riuscito" sono state le sue parole.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - DZEKO RITROVATO E MOU SORRIDE

GAZZETTA.IT - BOVE E ZALEWSKI HANNO CONVINTO MOURINHO. E ORA POTREBBERO NON PARTIRE

CORSERA - ROMA, MERCATO PARALIZZATO: MOURINHO ANCORA SENZA REGALI

IL ROMANISTA - KARSDORP: "VOLEVO DIMOSTRARE IL MIO VALORE ALLA ROMA E CI SONO RIUSCITO. CON MOURINHO STA NASCENDO QUALCOSA DI NUOVO"

LR24 - RITIRO ROMA, ULTIMO ALLENAMENTO IN ALGARVE: TUTTI A DISPOSIZIONE DI MOU

LR24 - RITIRO ROMA: STORIE DI ROMANISTI IN ALGARVE. DA MICHELE E IL SUO "TUTTO IL RESTO È NOIA" A MARCO CHE SCORTA IL PULLMAN ASR

LR24 - RITIRO ROMA: SQUADRA ARRIVATA A SIVIGLIA. SELFIE E AUTOGRAFI CON I TIFOSI PRESENTI

RITIRO ROMA: UFFICIALIZZATA LA PRESENTAZIONE ALL'OLIMPICO CONTRO IL RAJA CLUB ATHLETIC. FISCHIO D'INIZIO IL 14 AGOSTO ALLE 20:45

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24