KARSDORP: «Con Mourinho sta nascendo qualcosa di nuovo, diamo tutti il 120%»

IL ROMANISTA - Torna a parlare Rick Karsdorp. Il terzino della Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo che sarà pubblicata nell'edizione di domani. Questa un'anticipazione:

"L'atmosfera è sempre buona, mi piace stare qui e sono molto felice di essere in questo club. Con il nuovo allenatore ovviamente stiamo iniziando qualcosa di nuovo, c'è anche un nuovo staff ma mi piacciono molto gli allenamenti che facciamo, proprio come mi allenavo in Olanda. Le principali differenze con l'anno scorso? Presto per dire qualcosa al riguardo, non abbiamo ancora iniziato la stagione. Penso che, se viene un tecnico con un nuovo staff, si riparta da zero e ognuno così ci mette il 120%, è una cosa buona e sono davvero fiducioso per la prossima stagione"