Roma, mercato paralizzato: Mourinho ancora senza regali

Il fallimento della trattativa con l’Arsenal per Xhaka, ha certificato lo stallo del mercato giallorosso. Dopo aver preso Rui Patricio, Shomurodov e Vina, Tiago Pinto è letteralmente ostaggio del mostruoso monte ingaggi della Roma e della necessità di sfoltire la rosa. In pratica, dopo aver “piazzato” Pau Lopez, Cengiz Under e Kluivert, il g.m. portoghese non potrà chiudere altre operazioni in entrata se prima non avrà sistemato qualcun altro in uscita. Gli esuberi che si stanno allenando a Trigoria, mentre il resto della squadra oggi si sposterà a Siviglia dove domani sera (ore 22) affronteranno il Betis nella gara che metterà fine alla seconda fase del ritiro, stanno paralizzando il mercato: Nzonzi, Florenzi, Pastore, Fazio, Santon, Pedro ma anche Olsen, Coric e Bianda, sono i nomi più noti tra quelli dei 24 calciatori (compresi alcuni ex Primavera) che stanno lavorando al Fulvio Bernardini

(corsera)