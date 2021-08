Dzeko ritrovato e Mou sorride

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un amore senza fine. Quello sbocciato tra la Roma ed Edin Dzeko, che il 6 agosto 2015 veniva travolto dall'affetto di più di tremila tifosi accorsi a Fiumicino per celebrare l'arrivo di un bomber che ai giallorossi mancava da troppo tempo. A sei anni di distanza il bosniaco è ancora al centro del progetto, pronto a guidare l'attacco della prima Roma di Mourinho dopo essersi lasciato alle spalle i malumori dello scorso campionato. Sulla volontà del numero 9 - 260 presenze e 119 reti in giallorosso - ha pesato inevitabilmente l'arrivo dello Special One: dopo essersi confrontato con il portoghese Dzeko ha accantonato l'ipotesi di lasciare la Capitale, stuzzicato dall'idea di chiudere in bellezza la sua esperienza in giallorosso. Edin vuole lasciare il segno durante la sua settima e (quasi sicuramente) ultima stagione a Trigoria: l'obiettivo è quello di vincere un trofeo ed entrare definitivamente nella storia, il sogno invece è agganciare Pruzzo al secondo posto della classifica all time dei marcatori giallorossi. Per arrivare a quota 138 mancano 19 gol: un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere, specialmente sotto la guida di Mourinho. Il fatto che non siano arrivate offerte allettanti ha influito sulla scelta di rimanere a Trigoria, ma la sua permanenza non è mai stata un problema per la società che reputa Dzeko un valore aggiunto considerato anche il suo peso nello spogliatoio. Spogliatoio dove si respira già un clima familiare. I giorni di lavoro in Portogallo infatti sono serviti soprattutto a raggiungere uno dei primi obiettivi dello Special One: cementare il gruppo e creare la giusta alchimia tra staff e giocatori. In attesa dell'ufficialità di Vina - arriverà nelle prossime ore - Rui Patricio e Shomurodov si stanno integrando senza problemi nella realtà romanista. Per completare la rosa manca ancora un rinforzo a centrocampo, che arriverà soltanto in caso di partenza degli esuberi. Per Pedro si cerca una sistemazione in Italia - occhio al Genoa - ma in questo senso molto dipenderà dalla volontà dello spagnolo. In attesa di novità su Florenzi invece sembrerebbe essersi aperto uno spiraglio per cedere Nzonzi: il francese piace ai qatarioti dell'Al Rayann.