Bove e Zalewski hanno convinto Mourinho. E ora potrebbero non partire

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Sono i due giovani che, in questo mese di preparazione della Roma, tra Trigoria e Portogallo, hanno più colpito Mourinho. Edoardo Bove e Nicola Zalewski si sono giocati, e si stanno giocando, al massimo le loro occasioni. Adesso, terminato il ritiro portoghese, Pinto e Mourinho torneranno a Roma e faranno con Morgan De Sanctis (fresco di rinnovo biennale) il punto della situazione. Hanno entrambi richieste da società di A e di B, e a 19 anni possono permettersi di valutare bene con calma tutte le soluzioni. Intanto, un no c’è già stato: il Genoa li avrebbe voluti entrambi, soprattutto Bove, nella trattativa Shomurodov, ma la Roma si è opposta e non ha lasciato partire nessuno dei due. Per adesso i due gioielli, su cui ha lavorato benissimo Alberto De Rossi con il suo staff in Primavera, non si toccano, mentre è meno incedibile Darboe.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE