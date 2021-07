Terzo giorno di lavoro agli ordini di Mou. Spinazzola vola a Londra per la finale degli Europei, su Tor di Valle ultimatum di Fienga: "Revoca o niente stadio"

La Roma prosegue la preparazione per la prossima stagione. Per il terzo giorno ancora allenamenti a Trigoria agli ordini di Mourinho, che tra un'istantanea e l'altra da regalare ai social (le ultime di oggi che lo vedono addirittura allenarsi con i giocatori) inizia a valutare i giocatori a sua disposizione. Aspettando gli attesi 'regali' dai Friedkin. Se ancora tutto tace sul fronte Rui Patricio (per il quale si conta di chiudere entro il weekend) e Xhaka, spuntano due nuovi profili per la difesa come Vestergaard e Hinteregger e circola anche la (difficile) suggestione Pjanic, che si è offerto anche ai giallorossi per tornare in Italia.

Sullo stadio da registrare la dura presa di posizione della società, arrivata per bocca del CEO Guido Fienga. "Non giocheremo mai a Tor di Valle", ha detto tra le altre cose. Un'uscita dovuta allo stallo per la revoca della delibera di pubblico interesse, passo necessario per il club giallorosso per dare il via ad un nuovo progetto. Domani la finale degli Europei e Spinazzola mantiene la promessa: è partito con la nazionale per Londra e domani sarà in tribuna per seguire i suoi compagni

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, ECCO 50 MILIONI: È IL TESORETTO DEI FRIEDKIN PER TIAGO PINTO

IL MESSAGGERO - ROMA, MOURINHO INVOCA RINFORZI: SONDATI VESTERGAARD E HINTEREGGER

FIENGA: "REVOCA TOR DI VALLE IN 15 GIORNI O NIENTE STADIO"

IL TEMPO - PJANIC SI OFFRE MA È DURA

CORSPORT - UN GURU DAGLI STATES: CARWIN SHARP SUPERVISORE MEDICO

CALCIOMERCATO ROMA: IL CHELSEA NON MOLLA MANCINI

TRIGORIA, TERZO GIORNO DI RITIRO: MOURINHO SI ALLENA 'PALLA AL PIEDE' CON LA SQUADRA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

NAZIONALE, AZZURRI ARRIVATI A LONDRA: C'È ANCHE SPINAZZOLA

INSTAGRAM, MOURINHO CARICA I TIFOSI: "PER LA GENTE"

CALCIOMERCATO ROMA, AG. DIEGO CARLOS: "MOURINHO LO VUOLE MA RESTERÀ AL SIVIGLIA"

LR24