Calciomercato Roma: il Chelsea non molla Mancini

Il gradimento del Chelsea per Gianluca Mancini non è certo un segreto, e la notizia di un corteggiamento era già circolata negli ultimi mesi. L'interesse dei blues per l'ex Atalanta non sembra essere tramontato e, come riferisce il portale specializzato, c'è una possibilità che il club di Abramovich possa fare un tentativo per accaparrarsi il centrale classe '96 per rinforzare la propria difesa. Soprattutto se Kurt Zouma - accostato nelle ultime ore anche ai giallorossi - dovesse partire.

Dal canto suo la Roma valuta il giocatore 30 milioni di euro, ma la cifra non sarebbe ritenuta uno scoglio insormontabile vista anche la vittoria della Champions League da parte del Chelsea.

(tmw.com)

