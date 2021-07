Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho vuole Zouma del Chelsea in prestito. Sul difensore anche Everton e Tottenham

Non solo attenzione sul mercato dei terzini sinistri, ma la Roma sarebbe interessata anche a Kurt Zouma, difensore centrale in forza al Chelsea. Come riporta su Twitter il giornalista di Telefoot Julien Maynard, il classe '94 dovrebbe lasciare il club inglese quest'estate: Zouma ha rifiutato il Wolverhampton e piace anche ad Everton e Tottenham. Mourinho vorrebbe portare il francese a Roma in prestito.

Info @telefoot_TF1 Kurt Zouma devrait quitter Chelsea cet été.

En Angleterre, Wolverhampton s’est positionné mais le joueur a décliné.

Everton et Tottenham sont intéressés, tout comme la Roma. José Mourinho aimerait obtenir le prêt (avec OA) du défenseur. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) July 9, 2021