Instagram, Mourinho carica i tifosi: «Per la gente»

Due allenamenti diretti e l'espressione da trascinatore. José Mourinho carica i tifosi della Roma attraverso i social. Lo Special One ha postato sui social qualche scatto che lo riprende nel corso dell'allenamento di oggi con un emblematico post: "Per la gente". Tra 5 giorni il ritorno in panchina per il match a Trigoria con il Montecatini, prima amichevole del precampionato giallorosso.