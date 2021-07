FOTO - Trigoria day 3: Mourinho 'si allena' palla al piede con la squadra

Primi giorni di ritiro a Trigoria per Josè Mourinho, che sta conoscendo il gruppo per iniziare al meglio la stagione. Caratteristica tipica del tecnico di Setubal è quella di partecipare in modo attivo alle sessioni d'allenamento, come testimoniato da uno scatto pubblicato sul profilo Twitter della Roma. Fra le foto postate dal club spunta infatti un'immagine che immortala lo Special One nell'atto di colpire un pallone nel corso di un esercizio con la squadra, con il fedelissimo taccuino sempre sotto braccio.