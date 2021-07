Roma, Mourinho invoca rinforzi. Sondati Vesteggard e Hinteregger

Ora s'inizia a fare sul serio. Sul mercato e in campo. Mou è stato chiaro: vuole un terzino sinistro che, aggiunto a Rui Patricio e Xhaka, impegna oltremodo Pinto ad accontentarlo. Il gm ha disposizione un budget che attualmente oscilla sui 50 milioni. Ogni operazione in entrata è oculata al limite dello sfinimento: quello che si risparmia da una parte, sarà reinvestito dall'altra. José lo sa e si adegua. La Roma vuole chiudere il prima possibile la trattativa legata a Rui Patricio, ormai ad un passo, mentre ci sarà bisogno di un rilancio per Xhaka. I 15 milioni offerti non bastano. Stand-by invece sul terzino sinistro: al momento l'unico sondaggio c' è stato con l'Inter per Dimarco. La richiesta (10 milioni) ha frenato possibili affondi. Gli altri nomi accostati alla Roma (Emerson, Alonso, Grimaldo, Reinildo, Alioski e la new entry Mykolenko) sono frutto di proposte dei rispettivi procuratori. In tema centrali monitorati anche Vestergaard (Southampton) e Hinteregger (Eintracht). Intanto ieri prima doppia seduta per i 27 convocati che sarà replicata in giornata (domani giorno di riposo). Dopo la consueta parte atletica, lavoro con il pallone e attenzione rivolta alla tattica.

(Il Messaggero)