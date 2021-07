Calciomercato Roma, ag. Diego Carlos: «Mourinho lo vuole ma resterà al Siviglia»

ABC - Uno degli obiettivi di mercato della Roma si chiama fuori nonostante l'interesse di José Mourinho. Diego Carlos resterà al Siviglia. Ad assicurarlo è l'agente del difensore brasiliano del Siviglia, Edilson Lugui. "Diego è felice al Siviglia - ha dichiarato al quotidiano spagnolo - Gli piace la città, il club, i tifosi... Ora siamo concentrati sulla firma del rinnovo il prima possibile. Praticamente tutto è concordato, ed è questo che ci interessa. Tutto quello che gli è successo da quando è arrivato a Siviglia è stato positivo. Giocherà la Champions League per il secondo anno consecutivo, ha vinto l'Europa League... È evidente che sia felice a Siviglia".

Riguardo l'interesse della Roma, Luigi afferma di non aver avuto contatti con la Roma: "Nessuno di loro ci ha parlato. Sappiamo qual è la situazione, e questa è la cosa importante. Sappiamo che sono interessati, questo sì”.

Nelle scorse settimane lo stesso giocatore aveva rivelato alla stampa brasiliana di essere vicinissimo al prolungamento di contratto: "Sono rimasto in contatto con Monchi, il rinnovo sta per arrivare. Al Siviglia sono felice, un club meraviglioso, passo dopo passo abbiamo realizzato qualcosa di bello e speriamo di ottenere qualcosa di meglio in futuro