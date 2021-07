Spinazzola, intervento al tendine d'Achille riuscito. Mercato: sulla fascia sinistra si valutano Grimaldo e Mandava. Hyundai confermato 'Main Global Partner'

Buone notizie per Leonardo Spinazzola. Dopo il suo infortunio al tendine d'Achille subito durante la gara contro il Belgio agli Europei, il terzino giallorosso è volato in Finlandia dove nella giornata di oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico andato a buon fine. Come si legge infatti in un comunicato apparso sul sito ufficiale del club giallorosso: "L'intervento, eseguito a Turku dal Prof. Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dott. Massimo Manara, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane". Intanto la Roma con José Mourinho e Tiago Pinto è a lavoro per individuare un sostituto. Al momento sembra che si stiano valutando i profili di Grimaldo e Mandava, oltre che di Dimarco dell'Inter. Continua poi il lavoro per piazzare i giocatori in uscita. Dopo la partenza di Cengiz Under sembra ormai sia fatta per Pau Lopez al Marsiglia, che nella giornata di domani sosterrà le visite mediche.

