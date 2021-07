IL ROMANISTA (P. TORRI) - Questo contratto s'ha da fare. Speriamo che gli eredi di Alessandro Manzoni non ci querelino visto che stiamo parlando del futuro di Lorenzo Pellegrini, il Capitano che ha un contratto in scadenza il trenta giugno del prossimo anno. E, quindi, se non si dovesse arrivare a un nuovo accordo in tempi ragionevoli, il rischio di salutarlo tra qualche mese senza incassare un euro si potrebbe trasformare in molto elevato. [...] Anche se le parti, fin qui, ci hanno detto che i problemi non sarebbero stati eccessivi.

[...] Tutto bello, per carità, ma i giorni passano e non ci sono novità a riguardo. Anzi le novità di cui si riesce a venire a conoscenza, sembrano certificare un'inconsueta confusione. Nel senso che le versioni che arrivano dalle due parti, tutto sono meno che sulla stessa lunghezza d'onda. Spieghiamo. La società ha fatto sapere di voler risolvere la questione in tempi piuttosto brevi, solo però che, fa sapere la Roma, si sta provando a prendere un appuntamento con il procuratore del giocatore, Gianpiero Pocetta, senza riuscire tuttavia ad avere una risposta. Dall'altra parte, l'entourage del centocampista risponde che da Trigoria nessuno si è fatto vivo. Qualcuno sta dicendo una bugia, oppure è il classico gioco delle parti quando in ballo c'è un contratto di una certa importanza? Il tempo ci darà la risposta giusta. Anche se rimaniamo convinti che presto tra le parti ci sarà un nuovo incontro (non è da escludere questa settimana) per cominciare a definire i contorni di un contratto che la Roma è intenzionata a prolungare fino al giugno del 2026 a una cifra intorno ai tre milioni più bonus, mentre dall'altra parte i sussurri fanno sapere che la cifra di partenza sarà di quattro milioni.