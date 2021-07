CIARDI: "Prenderei Alonso tra i nomi usciti" - BALZANI: "L'ex Fiorentina è il minimo..."

Cercasi terzino sinistro. L'infortunio di Spinazzola, operato oggi in Finlandia, ha aperto la ricerca per un sostituto dell'esterno azzurro. "Jordi Alba potrebbe sostituirlo benissimo, c’è anche Marcos Alonso" dice Fernando Orsi. "Io prenderei lui" dice sull'ex Fiorentina, ora al Chelsea, Augusto Ciardi.

"Fare Dimarco-Calafiori, per esempio, secondo me è un grande rischio" è l'opinione di Francesco Balzani.

Non è facile trovare il sostituto di Spinazzola. Biraghi? Meglio evitare...Bisogna prendere uno che ha buone qualità, magari uno in prestito secco che altrove non ha trovato spazio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Uno come Spinazzola non è facile da sostituire, è uno dei migliori e che ti dà qualità davanti, per sostituirlo serve un giocatore importante. Jordi Alba potrebbe sostituirlo benissimo, c’è anche Marcos Alonso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se facciamo il giochino delle preferenze, io prenderei Marcos Alonso per sostituire Spinazzola (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fare Dimarco-Calafiori, per esempio, secondo me è un grande rischio. Mi aspetto minimo Alonso... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il rischio è che i Friedkin facciano questo ragionamento: punto tutte le fiches su Mourinho pensando che solo il suo arrivo, più qualche giocatore, basti a tornare in Champions e così riattivare il circolo. Ma questo sarebbe molto rischioso (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)