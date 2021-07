Ag. Spinazzola: "Siamo certi che tornerà più forte di prima, abbiamo avuto garanzie mediche"

TUTTOMERCATOWEB - A poche ore dal riuscito intervento a cui Leonardo Spinazzola si è sottoposto in Finlandia, ai microfoni dell'emittente radiofonica ha rilasciato alcune dichiarazioni Davide Lippi, agente del terzino giallorosso. Quste le sue parole.

Spinazzola l’ha sentito? Come sta?

"Spinazzola è serenissimo, anche se siamo tutti molto dispiaciuti per l’accaduto e allo stesso tempo carichi, siamo certi che tornerà più forte di prima, abbiamo avuto anche garanzie mediche, non è una frase fatta".